24 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В центре Витебска легковушка влетела в котлован, вырытый для ремонта трубопровода, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел поздним вечером 23 августа по ул.Замковой возле драмтеатра. Водитель легкового автомобиля "Опель Омега" пояснил, что перестраивался из одной полосы в другую и вовремя не увидел металлическое ограждение. Помощь медиков ему не понадобилась.

Рядом с местом ДТП расположен пешеходный переход и остановка общественного транспорта. Никто из находившихся там в момент аварии людей не пострадал.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома