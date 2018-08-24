24 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В центре Витебска легковушка влетела в котлован, вырытый для ремонта трубопровода, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Инцидент произошел поздним вечером 23 августа по ул.Замковой возле драмтеатра. Водитель легкового автомобиля "Опель Омега" пояснил, что перестраивался из одной полосы в другую и вовремя не увидел металлическое ограждение. Помощь медиков ему не понадобилась.
Рядом с местом ДТП расположен пешеходный переход и остановка общественного транспорта. Никто из находившихся там в момент аварии людей не пострадал.-0-
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
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