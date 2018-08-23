В Украине автобус с белорусскими туристами попал в ДТП

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Ивано-Франковской области Украины, обошлось без пострадавших, сообщает украинский телеканал НТК.

ДТП произошло около 2 часов ночи 22 августа недалеко от города Коломыя. Автобус с регистрационными номерами Минской области съехал в кювет и снес часть забора.

В салоне находился 41 человек - никто не пострадал. Повреждена передняя часть автобуса, выбито лобовое стекло.

Сообщается, что белорусы следовали транзитом через украинский регион на отдых. Водитель автобуса пояснил правоохранителям, что у транспорта отказали тормоза. Однако, как отметил начальник коломыйского отдела полиции Остап Билейчук, версия, что тот уснул за рулем, тоже весьма вероятна.

Истинная причина аварии станет известна после проверки. В отношении водителя составлен административный протокол.-0-