В Ушачском районе автомобиль насмерть сбил пенсионерку

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Ушачском районе автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

По предварительной информации, сегодня около 12.00 женщина 1982 года рождения двигалась на легковом автомобиле на первом километре дороги Н3700 Ушачи-Зябки со стороны райцентра в направлении деревни Теличино Ушачского района. На подъеме дороги женщина не выбрала безопасную скорость движения, отвлеклась от управления транспортным средством и съехала на обочину, где сбила 68-летнюю пенсионерку, которая в результате аварии погибла.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства происшествия уточняются.-0-