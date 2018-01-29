29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе при пожаре на ферме спасено более 180 коров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сторож 28 января в 12.02 сообщил в МЧС о том, что виден дым из окна молочно-товарной фермы в д. Пырашево. "Прибывшие к месту вызова спасатели совместно с работниками хозяйства вывели 186 голов крупного рогатого скота. Животные не пострадали. На момент возникновения пожара на ферме находились два работника. Они самостоятельно покинули ферму", - рассказали в МЧС.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Огнем повреждены стены и перекрытие в помещении, уничтожены два электрических насоса.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-