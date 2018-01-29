29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе при пожаре на ферме спасено более 180 коров, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сторож 28 января в 12.02 сообщил в МЧС о том, что виден дым из окна молочно-товарной фермы в д. Пырашево. "Прибывшие к месту вызова спасатели совместно с работниками хозяйства вывели 186 голов крупного рогатого скота. Животные не пострадали. На момент возникновения пожара на ферме находились два работника. Они самостоятельно покинули ферму", - рассказали в МЧС.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Огнем повреждены стены и перекрытие в помещении, уничтожены два электрических насоса.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.453 BYN
|2.46 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.978 BYN
|1.981 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.505 BYN
|3.52 BYN