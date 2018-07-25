25 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Сообщение в милицию поступило около 23.00. 27-летняя потерпевшая рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина брел за ней следом по улице, пролегающей через лесной массив, а затем внезапно столкнул в кювет, закрыл рот рукой и пытался изнасиловать. Спасло молодую женщину то, что по дороге шла семейная пара, и она смогла позвать на помощь. Задержать нападавшего не удалось, мужчина скрылся в лесу.

"По приметам, описанным потерпевшей, сотрудники Верхнедвинского РОВД приступили к поиску предполагаемого преступника. Милиционеры отрабатывали сразу несколько версий. Кроме близлежащих населенных пунктов тщательной проверке подверглись гостиницы и общежития. В одном из них и был задержан подозреваемый в совершении насильственного преступления. 38-летний житель Витебска приехал в район в составе строительной бригады", - сказала Ольга Шкуратова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.166 УК. Ранее он уже привлекался к ответственности за изнасилование и грабеж.-0-

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