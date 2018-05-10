10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке милиция задержала продавца марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники милиции вышли на 30-летнего неработающего жителя Вилейки при проверке информации о появившемся в районе наркоторговце. Мужчину задержали по месту жительства. "При обыске дома правоохранители обнаружили и изъяли более 1 кг марихуаны, а также приспособления для выращивания и фасовки. Также в специальном тайнике хранились деньги - около Br6 тыс.", - рассказали в УВД.

По имеющейся информации, коноплю торговец выращивал в лесу и в подвале дома.

Сейчас устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности мужчины. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Ведется расследование.-0-