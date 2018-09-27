В Вилейке мужчина при разжигании мангала получил ожоги

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке мужчина получил ожоги при разжигании мангала, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Информация спасателям о мужчине, получившем ожоги, поступила от дежурной медсестры местной больницы. Выяснилось, что в парке на ул.Партизанской в Вилейке он разжигал мангал. Вспышка горючего вещества привела к термическим ожогам 1-3 степени - это 12% тела. Пострадавший находится в больнице", - рассказали в пресс-службе.

В МЧС напоминают, что нельзя использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печей, мангалов, костров. Всю необходимую информацию можно найти на сайте ведомства в разделе "Будь готов!".-0-