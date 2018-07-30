30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе мотоциклист-бесправник врезался в дерево и погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 29 июля около 16.00 у д. Мацевичи. "42-летний мотоциклист на ИЖ "Юпитер-5" неправильно выбрал скорость и на закруглении дороги не справился с управлением. Он съехал в кювет, где врезался в придорожное дерево. Мужчина от полученных травм погиб на месте", - рассказали в ГАИ.
Водитель был без мотошлема и не имел прав на управление транспортным средством.-0-
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