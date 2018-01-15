В Витебске автомобиль сбил на "зебре" пожилую женщину

15 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку, которая с тяжелыми травмами госпитализирована. Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Сегодня в 13.30 на улице Чкалова автомобиль "Вольво" сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пенсионерка 1951 года рождения получила тяжелые травмы и доставлена в больницу.

За рулем авто был мужчина 1965 года рождения. У него и пострадавшей взяты биоанализы. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

Инспекторы обращаются к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными на дороге.-0-