В Витебске два бомжа по ночам вскрывали автомобили

20 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске два бомжа по ночам вскрывали и обворовывали автомобили, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Кражи из автомобилей в спальном районе областного центра начались в марте. Преступники глубокой ночью вскрывали авто и забирали оттуда все, что можно унести - от навигаторов до инструментов. Если автомобиль не удавалось открыть, они просто разбивали стекла. Всего было совершено около 20 краж.

Злоумышленников взяли с поличным. Оказалось, что по ночам на стоянках орудовали два бомжа 1966 и 1985 годов рождения, которые жили в подвале одного из домов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК Беларуси. -0-