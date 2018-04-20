В Витебске два бомжа по ночам вскрывали автомобили

20 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске два бомжа по ночам вскрывали и обворовывали автомобили, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Кражи из автомобилей в спальном районе областного центра начались в марте. Преступники глубокой ночью вскрывали авто и забирали оттуда все, что можно унести - от навигаторов до инструментов. Если автомобиль не удавалось открыть, они просто разбивали стекла. Всего было совершено около 20 краж.
Злоумышленников взяли с поличным. Оказалось, что по ночам на стоянках орудовали два бомжа 1966 и 1985 годов рождения, которые жили в подвале одного из домов.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК Беларуси. -0-
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