В Витебске грузовик врезался в аттракцион

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске грузовик въехал в аттракцион, пострадала женщина, сообщили БЕЛТА в ГАИ Витебского облисполкома.
ДТП произошло 28 августа в парке Победителей. Водитель припарковал грузовик недалеко от аттракционов и ушел. В какой-то момент машина тронулась с места, сломала дерево и въехала в павильон с аттракционом. После столкновения павильон развернуло, он задел рядом стоящих женщин. Одна из них с телесными повреждениями госпитализирована, вторая не пострадала.
По факту происшествия проводится проверка. Установлено, что машина не прошла техосмотр.-0-
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
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