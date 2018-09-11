В Витебске "киллер из Смоленска" угрожал водителю такси

11 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске пьяный мужчина угрожал водителю такси, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Инцидент произошел 9 сентября. Вечером в такси сел изрядно выпивший 34-летний мужчина. Во время поездки он достал пневматический пистолет и стал угрожать таксисту, утверждая, что он киллер из Смоленска, которому заказали водителя этой машины. Тот испугался, и около часа они ездили по Витебску. В итоге "киллер" взял у таксиста Br20 и вышел из автомобиля.
Водитель в милицию сразу не обратился и съездил еще на один вызов. Только через час мужчина рассказал о произошедшем правоохранителям. Они задержали "киллера" на квартире у своей знакомой. Угрожавший таксисту ранее неоднократно судим по ст.205 и 207 УК. В последний раз он освободился из тюрьмы в феврале 2018 года.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст.186 УК.-0-
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