22 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске микроавтобус сбил на перекрестке пешехода, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Утром 22 августа водитель 1987 года рождения, управляя грузопассажирским автомобилем, на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке проспектов Черняховского и Строителей наехал на 23-летнего парня. Со слов водителя, тот переходил проезжую часть на красный сигнал светофора и в наушниках. Пешехода доставили в больницу с тяжкими телесными повреждениями.
По факту аварии проводится проверка.
ГАИ напоминает, что при проезде пешеходных переходов нужно быть максимально внимательным и при приближении к ним снижать скорость.-0-
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