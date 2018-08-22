22 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске микроавтобус сбил на перекрестке пешехода, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Утром 22 августа водитель 1987 года рождения, управляя грузопассажирским автомобилем, на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке проспектов Черняховского и Строителей наехал на 23-летнего парня. Со слов водителя, тот переходил проезжую часть на красный сигнал светофора и в наушниках. Пешехода доставили в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

По факту аварии проводится проверка.

ГАИ напоминает, что при проезде пешеходных переходов нужно быть максимально внимательным и при приближении к ним снижать скорость.-0-