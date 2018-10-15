15 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске мужчина напал с ножом на знакомую, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел около 6 часов утра 14 октября. Правоохранителям поступил звонок от женщины, которая успела сообщить, что ее на улице преследует знакомый. Далее были слышны только шум борьбы и крики. Оперативный дежурный тут же направил в предполагаемое место совершения преступления ближайший наряд. Через пять минут на проспекте Людникова сотрудники группы задержания Департамента охраны обнаружили женщину с ножевыми ранениями и передали ее бригаде скорой помощи. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Во время оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого. На его задержание были ориентированы наряды города. "Спустя час после происшествия неработающий местный житель 1974 года рождения, ранее судимый за причинение телесных повреждений и истязание, был задержан сотрудниками ОМОНа", - рассказал Виталий Сапроненко.

Мотив и обстоятельства преступления выясняются.-0-