В Витебске мужчина-токсикоман осужден к полутора годам ограничения свободы

5 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Токсикоман из Витебска приговорен к полутора годам ограничения свободы. Как рассказал корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора города Витебска Александр Филиппенко, дело об употреблении одурманивающих веществ в общественных местах рассматривалось в суде Первомайского района.

За регулярное появление в общественных местах в состоянии, вызванном потреблением токсичных веществ, осужден витебчанин. По ст.328-2 УК Беларуси мужчина приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор вступил в законную силу.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что витебчанин пристрастился к клею еще в детстве. Со временем у него появилась болезненная зависимость. Дошло то того, что у мужчины уже не хватало терпения донести приобретенный тюбик клея до дома. Едва вещество попадало токсикоману в руки, он тут же на улице его применял. Привлечение к административной ответственности за нахождение в общественных местах в состоянии токсического опьянения должного эффекта не возымели. Зависимость становилась все большей - токсикоман пробовал разные виды и сорта клея. К 30-годам парень стал настоящим "профи" и знал, какой клей самый эффективный. По иронии судьбы самое "забористое" вещество содержалось в клее, который в Витебске продавался лишь в торговом объекте, расположенном рядом со зданием ОВД Администрации Первомайского района. "Приобретя клей, мужчина тут же начинал дышать его парами и впадал в оцепенение прямо на глазах у милиционеров. Таким образом, каждый случай покупки заканчивался доставлением в дежурную часть милиции", - рассказал помощник прокурора.

Сейчас витебчанин проходит курс лечения от токсикомании, болезненная тяга купирована. Правоохранители контролируют жизнь, поведение и ход лечения осужденного, постоянно навещая его по месту жительства. -0-