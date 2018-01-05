В Витебске мужчина украл семь велосипедов и имущество из гаражей более чем на Br4,2 тыс.

5 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра, совершившего летом 2017 года серию краж, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

С июня по август 24-летний мужчина в дневное и вечернее время проникал в гаражи, расположенные в том же кооперативе, где сам являлся арендатором. Замки злоумышленник сбивал ломом или срезал шляпки болтов на воротах при помощи "болгарки". Похищенное имущество заносил к себе в гараж, после чего продавал или выбрасывал.

Кроме этого, витебчанин с помощью болтореза перекусывал тросы и похищал горные велосипеды, которые затем продавал через интернет. В общей сложности за указанный период он украл семь велосипедов и имущество на общую сумму более Br4,2 тыс. Потерпевшими по уголовному делу признаны 13 жителей областного центра.

Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел в августе после совершения очередной кражи. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 УК Беларуси (кража, совершенная повторно). С момента задержания обвиняемый содержится под стражей.

В ходе следствия все похищенные велосипеды установлены и возвращены владельцам. Также потерпевшие опознали свое имущество, обнаруженное при обыске в гараже и квартире, где проживал фигурант дела.

Следователи направили представление в адрес председателя гаражно-строительного кооператива, на территории которого обвиняемый совершал кражи, о выявленных причинах и условиях, которые способствовали совершению преступлений. По результатам рассмотрения представления на территории ГСК будет установлено ограждение по периметру, а также система видеонаблюдения.-0-