4 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске нашли пропавших подростков, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Подростки были найдены начальником инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Витебского райисполкома Романом Бардеевым в песочнице возле дома в Железнодорожном районе Витебска, в одной из квартир которого все время после побега они проживали. Квартира принадлежала знакомому 14-летнего мальчика.

"По словам ребят, парень ушел из дома из-за разногласий с родителями, а девочке не понравилось в лагере. Они связались в интернете и договорились сбежать", - рассказал Виталий Сапроненко.

В ближайшее время подросток будет передан родителям в Новополоцк, а его 13-летняя подруга, воспитанница детского дома Витебска, законным представителям.

Как сообщалось, в милицию 1 июля обратился инструктор по культурно-оздоровительной работе спортивно-оздоровительного лагеря "Спартаковец", который расположен возле деревни Подберезье Витебского района. Мужчина сообщил, что около 20.30 из лагеря ушла 13-летняя воспитанница детского дома Витебска. Также в этот день пропал подросток из Новополоцка. Он сказал маме, что отправляется за покупками в магазин и домой не вернулся. Правоохранители установили взаимосвязь между данными случаями.-0-