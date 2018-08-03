3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ночью горел магазин. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
В 1.44 3 августа система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния" обнаружила пожар на первом этаже двухэтажного кирпичного здания магазина "Евроопт" ООО "Евроторг" по проспекту Строителей, 15. В результате пожара в торговом зале повреждены торговое оборудование, товар, отделка стен и потолка. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.-0-
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