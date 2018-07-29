29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске опрокинулось такси после столкновения на встречке, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла 28 июля около 17.20 на улице Гагарина. Девушка 1996 года рождения, управляя такси "Рено Логан", выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Фольксваген Джетта" и опрокинулась.
В результате аварии таксистка доставлена в больницу с раной руки. Водитель второго автомобиля и пассажир такси не пострадали.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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