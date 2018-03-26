В Витебске педагог по вокалу обвиняется в сексуальном насилии над подростками

26 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета занимается уголовным делом о совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Как сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова, дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя областного центра.

Мужчина работал педагогом по вокалу в одном из учреждений дополнительного образования Витебска. В феврале он был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Следователи ему предъявили обвинение по ч.1 ст.169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста) и ч.2 ст.167 (мужеложство, совершенное вопреки воле потерпевшего с применением насилия, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Беларуси. С момента задержания обвиняемый содержится под стражей.

Подробности задержания сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. По ее словам, первая информация о совершении противоправных действий поступила сотрудникам подразделения по противодействию торговле людьми Первомайского районного отдела внутренних дел в феврале. Оперативные мероприятия информацию подтвердили. Мужчина был сразу же задержан сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома при силовой поддержке ОМОНа.

"В дальнейшем оперативниками было установлено, что с 2015 года, находясь в различных местах областного центра и за его пределами, педагог по вокалу неоднократно совершал развратные действия в отношении заведомо несовершеннолетних детей, которые посещали его занятия", - рассказала Ольга Шкуратова.

Потерпевшими по уголовному делу признаны два парня.

Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел предпринимают меры по установлению всех фактов противоправной деятельности обвиняемого. Есть основания полагать, что от действий мужчины могли пострадать и другие лица. С информацией о совершении педагогом противоправных действий можно обратиться по телефонам УСК по Витебской области: (8 033) 3 99 80 44 (круглосуточно), 8(0212) 46 21 20, УВД Витебского облисполкома: 102, 8(0212) 64 66 96. Конфиденциальность гарантируется.-0-