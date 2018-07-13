В Витебске пьяная компания похитила мужчину

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске вступил в законную силу приговор суда Первомайского района в отношении трех молодых людей, которые признаны виновными в похищении человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Витебска Ольга Болоболова.

В июне 2017 года изрядно выпившая компания парней решили показать свою силу. Они назначили молодому человеку, у которого ранее возник конфликт с одним из друзей компании, встречу. Молодой человек согласился на нее под угрозой расправы со стороны бравой тройки. Приехав на встречу, компания силой затянула парня в автомобиль и вывезла за город на дачу. По дороге в машине один из обвиняемых применил к молодому человеку прием удушения, после чего тот потерял сознание.

"Привезя на дачу, парня заставили стать на колени и просить прощение у одного из друзей обвиняемых, с которым у того был конфликт. Потерпевший отказался выполнять их требование, и его начали избивать, после чего поставили на колени. Под угрозой дальнейшей расправы он извинился. Затем пьяная группа затолкала парня обратно в автомобиль и завезла на место первоначальной встречи", - рассказала Ольга Болоболова.

Потерпевший был запуган и сразу в милицию не обратился.

В настоящее время осужденные отбывают наказание в виде лишения свободы сроком на 5, 6 и 5 лет 11 месяцев в исправительной колонии в условиях усиленного режима.-0-