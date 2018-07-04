4 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске пьяный водитель автобуса врезался в световую мачту, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Водитель филиала "Автобусный парк №1 Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс" 1984 года рождения управлял автобусом по маршруту Витебск-Котово. Двигаясь по ул. Ленина в направлении пр. Фрунзе 3 июля около 21.30, мужчина не справился с управлением и наехал на опору световой мачты. В результате ДТП 24-летняя пассажирка получила ушибы и была доставлена в больницу.
"После аварии водитель позвонил жене и попросил его забрать, чтобы завести в больницу, потому что якобы почувствовал себя плохо. Приехавшие на место ДТП сотрудники ГАИ водителя не нашли. Позже было установлено, что он уже находился дома. После медицинского освидетельствования у мужчины обнаружили алкоголь в крови в концентрации 2,8 промилле. Он заявил, что выпил после ДТП", - рассказал Александр Казючиц.
По словам пассажиров, в автобусе ехало около 10 человек. Один из них рассказал, что манера езды водителя во время движения вызывала подозрения.
Обстоятельства ДТП будут уточняться во время проверки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.32 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.142 BYN
|3.16 BYN