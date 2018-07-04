4 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске пьяный водитель автобуса врезался в световую мачту, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Водитель филиала "Автобусный парк №1 Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс" 1984 года рождения управлял автобусом по маршруту Витебск-Котово. Двигаясь по ул. Ленина в направлении пр. Фрунзе 3 июля около 21.30, мужчина не справился с управлением и наехал на опору световой мачты. В результате ДТП 24-летняя пассажирка получила ушибы и была доставлена в больницу.

"После аварии водитель позвонил жене и попросил его забрать, чтобы завести в больницу, потому что якобы почувствовал себя плохо. Приехавшие на место ДТП сотрудники ГАИ водителя не нашли. Позже было установлено, что он уже находился дома. После медицинского освидетельствования у мужчины обнаружили алкоголь в крови в концентрации 2,8 промилле. Он заявил, что выпил после ДТП", - рассказал Александр Казючиц.

По словам пассажиров, в автобусе ехало около 10 человек. Один из них рассказал, что манера езды водителя во время движения вызывала подозрения.

Обстоятельства ДТП будут уточняться во время проверки.-0-

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