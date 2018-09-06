6 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ на угнанном авто и врезался в ограждение, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
ДТП произошло ночью 3 сентября. Сотрудники батальона дорожно-патрульной службы ГАИ заметили неадекватную езду водителя "Фольксваген Гольфа" и направились за ним, неоднократно требуя остановиться. Пытаясь скрыться, водитель въехал в дорожное ограждение. Молодой человек был пьян, у него обнаружили 1,62 промилле. При аварии он не пострадал.
Выяснилось, что до ДТП 18-летний нарушитель забрался в незакрытую машину, увидел в салоне ключ от авто и угнал его.
В июне 2018 года водитель был лишен права управления транспортным средством сроком на три года за езду в состоянии алкогольного опьянения.-0-
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