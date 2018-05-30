30 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске подростки помогли милиции раскрыть убийство, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Убийство произошло днем 24 мая в многоквартирном доме по улице Фрунзе. Во время распития спиртных напитков в случайной компании у бывшего ухажера хозяйки квартиры возник конфликт с присутствующими. Разобраться с ним решил 32-летний неработающий местный житель, который после словесной перепалки нанес оппоненту смертельный удар ножом в сердце. Убийца поспешил сбежать с места преступления.

"Прибывшие милиционеры обнаружили тело и начали проводить разыскные мероприятия. Особенно важно было обнаружить орудие преступления. Свидетели побега мужчины разглядеть его особо не смогли. Но, по их словам, нож в руке того видели. Правоохранители принялись пристально осматривать путь убийцы, но найти оружие никак не удавалось", - отметил Виталий Сапроненко.

Помощь милиционерам пришла весьма неожиданно в лице местных девушек-подростков. Ученица 10-го класса СШ №22 Снежана Обуховская и учащаяся Витебского государственного политехнического профессионального лицея Виктория Цаплева в этот день гуляли у дома, где произошло убийство. Девушки обратили внимание на людей в форме и, чтобы не мешать правоохранителям, направились в противоположную сторону. Вскоре они заметили в густой траве окровавленный нож. "Не мешкая ни секунды, девушки позвали милиционеров. Как оказалось, находкой был тот самый нож. Выяснилось, что свидетели, не разглядев, что было в руках преступника, пустили правоохранителей по ложному следу. Однако благодаря находке Снежаны и Виктории преступник не ушел от ответа: он был задержан по горячим следам и в настоящее время находится под арестом. За убийство в его отношении возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель УВД.

Активная гражданская позиция девушек не осталась без внимания руководства Октябрьского РОВД. Его начальник полковник милиции Сергей Стельмах сегодня приезжал на линейку в школу Снежаны Обуховской, чтобы лично поблагодарить ее и подругу за неоценимую помощь милиции. Он вручил девушкам благодарности и цветы, а также небольшие подарки от офицерского собрания отдела. Кроме того, Сергей Стельмах высказал слова признательности родителям девушек и всем педагогам, которые воспитали таких смелых и небезразличных детей.-0-

Фото Виталия Сапроненко