В Витебске при пожаре в доме садового товарищества погибли два человека

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре в доме в садовом товариществе "Локомотив" погибли два человека. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре поступило 30 апреля в 1.44. В результате происшествия погибли 56-летний хозяин дома и еще один человек, личность которого устанавливается. При пожаре уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество, а также припаркованный возле дома автомобиль.

Причина пожара устанавливается.-0-