В Витебске прораб обвиняется в нарушении безопасности стройработ, повлекшем гибель рабочего

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Прораб витебской организации обвиняется в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем гибель рабочего, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В декабре 2017 года на строительной площадке по улицам Чапаева и Мира велась раскопка траншеи. При выполнении работ повышенной опасности произошло обрушение грунта неукрепленных стенок траншеи. В результате полностью засыпало монтажника наружных трубопроводов. От полученных тяжких телесных повреждений 59-летний мужчина погиб на месте.

Следователями предъявлено 52-летнему прорабу обвинение в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.303 УК). Находясь на объекте, он не осуществил должный контроль за проведением земляных работ и не обеспечил безопасность их выполнения: в траншее отсутствовали откосы соответствующей правилам крутизны. Кроме того, по его указанию было допущено складирование грунта возле края траншеи, что не соответствовало проектной документации.

К мужчине применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-