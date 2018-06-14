14 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске работник Департамента охраны спас на пожаре мужчину, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире по улице Ленинградская, 140 поступило в МЧС 13 июня в 18.28. К спасателям обратился проживающий в этом доме помощник командира взвода Октябрьского отдела Департамента охраны МВД, который возвращался домой и заметил дым из окна квартиры на пятом этаже. Поднявшись на место происшествия, мужчина зашел в открытую дверь и до прибытия сотрудников МЧС вынес из задымленной зоны хозяина квартиры 1979 года рождения, которого обнаружил в комнате на кровати.
После осмотра работниками скорой медицинской помощи пострадавший с отравлением продуктами горения был госпитализирован.
Причина пожара устанавливается. Основная версия - неосторожное обращение с огнем.-0-
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