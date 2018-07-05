В Витебске с балкона сбросили щенка

5 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске с балкона третьего этажа сбросили щенка. Информацию об этом разместила пользователь социальных сетей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Случай произошел вчера по ул. Смоленской поздно вечером. По словам написавшей об инциденте Ксении, щенка двух-трех месяцев выбросил кто-то из выпивающей компании.

"Его визг слышал, наверное, весь микрорайон, сбежались люди. Милицию вызвали. Собачку Елизавету, как назвала щенка вышедшая на улицу возможная хозяйка, отвезли в ветеринарную клинику", - рассказала Ксения.

После осмотра ветеринар сообщил, что переломов нет, есть сильные ушибы, собака повредила шею. Щенок сейчас находится в ветклинике.-0-