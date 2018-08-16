16 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске с поличным задержали подозреваемого в серии краж из офисов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Мужчина проник в офис частного предприятия через окно и забрал около Br1,5 тыс. Во время этой кражи 38-летниего жителя областного центра задержали сотрудники милиции при силовой поддержке ОМОНа.

"В поле зрения милиции он попал в связи с совершением ряда краж из офисов, кафе и магазинов Витебска. Во всех случаях злоумышленник проникал в помещения через окна или двери, забирал денежные средства. Выбирал объекты, не оборудованные сигнализацией. Но наличие системы видеонаблюдения его не останавливало. Мужчина совершал кражи в перчатках, лицо скрывал под козырьком бейсболки", - сказала Ольга Шкуратова.

Задержанный ранее судим по ч.4 ст.205 УК за кражи из гаражей. Была доказана его причастность к 24 фактам хищений.

Проводятся оперативные и следственные мероприятия. Во время их будет проверена причастность витебчанина к другим преступлениям.-0-