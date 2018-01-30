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В Витебске сотрудница детсада воровала у детей золотые крестики и сережки

Происшествия 30.01.2018 | 10:25

30 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске 36-летняя сотрудница детского сада воровала у детей золотые изделия и сдавала их в ломбард. Подробности корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

О том, что у воспитанников одного из детских садов стали пропадать золотые крестики и сережки, милиционерам сообщили обеспокоенные родители. В ходе разбирательства выяснилось, что к исчезновению вещей причастна одна из сотрудниц учреждения. Предварительно установлено, что женщина сдавала похищенное в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.-0-

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Теги
Витебск, детские сады, кража, МВД
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