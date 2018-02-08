В Витебске спасли зажатого железобетонной конструкцией строителя

8 февраля, /Корр. БЕЛТА/. В Витебске спасатели деблокировали строителя из-под железобетонной конструкции. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о необходимости оказания помощи поступило спасателям 7 февраля в 23.47. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что при проведении монтажных работ в строящемся восемнадцатиэтажном доме на пятом этаже оказался заблокирован под железобетонной конструкцией вентиляционного канала строитель 1990 года рождения. Спасатели при помощи специального инструмента провели работы по извлечению ноги пострадавшего из-под конструкции", - отметили в МЧС.
Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи и госпитализирован с предварительным диагнозом "закрытый перелом стопы нижней берцовой кости".-0-
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