2 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске учащийся колледжа совершил разбойное нападение на женщину, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось поздно вечером 30 сентября. О нападении возле дома по ул. К.Маркса сообщила на линию 102 местная жительница. Злоумышленник подкрался к ней сзади и, угрожая, по его словам, пистолетом, похитил сумочку с деньгами и личными вещами. Задержать преступника удалось по горячим следам в течение двадцати минут. Внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек парень, который пытался скрыться.

Как оказалось, за время, прошедшее с момента нападения, он успел переодеться (сменил перчатки, кроссовки, темную куртку на светлую) и избавиться от основных улик. В его рюкзаке правоохранители обнаружили часть вещей пострадавшей и сменную одежду, что свидетельствует о подготовке к преступлению.

В отношении 17-летнего парня, ранее не имевшего проблем с законом, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК (разбой).

При осмотре места происшествия был изъят похожий на пистолет предмет и иные объекты для исследования. Эксперты установят, относится ли он к оружию и пригодность для производства выстрелов.-0-