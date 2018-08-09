9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске участились кражи денег с банковских карт у пользователей соцсетей - по ч.2 ст.212 УК городской отдел Следственного комитета с марта по июль возбудил семь уголовных дел, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Следователи установили, что подозреваемые путем несанкционированного доступа получали информацию, хранившуюся на страницах пользователей одной из социальных сетей. С аккаунтов потерпевших неизвестные отправляли сообщения виртуальным друзьям с просьбой о помощи. Предлогом была блокировка личной банковской карты, из-за чего человек якобы не мог получить переведенную ему сумму денежных средств. Виртуальных друзей просили предоставить реквизиты карты, чтобы перевести туда сумму, а затем снять деньги. Откликнувшиеся на письмо спустя время лишались своих средств.

"Так, в феврале текущего года неустановленное лицо совершило несанкционированный доступ к учетной записи в социальной сети жительницы Витебска. На сообщение из рассылки с просьбой предоставить реквизиты банковской платежной карты откликнулась женщина из числа виртуальных друзей. С помощью предоставленных данных подозреваемый оплатил товары и услуги в интернет-магазине", - рассказала Светлана Сахарова.

В мае аналогичное сообщение в социальной сети с просьбой предоставить фото с реквизитами банковской карты получила от своей знакомой 29-летняя жительница областного центра. В переписке "виртуальная подруга" также попросила логин и пароль интернет-банкинга и номер мобильного телефона. Спустя несколько дней потерпевшая обнаружила, что перечисленная на карточку заработная плата похищена.

Следователи напоминают, что только личная бдительность позволит оградить от совершения подобных преступлений. Не нужно никому называть ПИН-код к карточке, передавать ее и поддаваться на просьбы о передаче реквизитов карточки.-0-