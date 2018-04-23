23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске устанавливают обстоятельства убийства мужчины в частном доме, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Днем 21 апреля в частном доме в Витебске компания местных жителей распивала спиртные напитки. Около 18.20 во дворе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК (убийство), задержан 51-летний хозяин дома. Также на причастность к этому преступлению проверяется его супруга.

Следователи совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области провели осмотр места происшествия, был обнаружен и изъят нож (предполагаемое орудие преступления). Назначены судебно-медицинская, криминалистическая, биологическая и генетическая экспертизы, проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого.

"После проведения первоначальных следственных действий мужчине будет предъявлено обвинение. Решается вопрос о применении к мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Светлана Сахарова.-0-