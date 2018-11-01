1 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в частном доме сгорели три человека, на месте трагедии работают следователи, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По предварительной информации, утром 1 ноября загорелся один из частных домов в областном центре. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, в доме были обнаружены тела трех человек.

Со слов соседей, с 2008 года в доме никто не жил, но 31 октября вечером они видели, как возле него находилось несколько человек (предположительно, без определенного места жительства) в состоянии опьянения.

Хозяйка сгоревшего дома проживает в одной из деревень Витебского района, добавили в областном управлении МЧС.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Витебской области Владимира Шалухина. Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, устанавливают личности погибших", - сказала Оксана Лазько.

Специалисты изымают предметы и объекты, необходимые для комплексных экспертных исследований. По их результатам будут установлены причины смерти погибших, а также природа возгорания. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнем.-0-