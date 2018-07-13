В Витебске ведущий инженер предприятия и руководитель частной фирмы обвиняются в хищении

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении ведущего инженера предприятия и руководителя частной фирмы. Они обвиняются в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, ведущий инженер по снабжению одного из предприятий областного центра приобрел за наличный расчет по объявлению бывшее в использовании и несоответствующее требованиям действующих технических регламентов стригальное и заточное оборудование. Путем обмана и злоупотребления доверием он убедил руководителя предприятия в том, что необходимо закупать такое оборудование только у определенной фирмы как у единственного поставщика по минимальной цене. Далее по подложным документам от имени общества с ограниченной ответственностью это оборудование было передано в адрес предприятия, при этом цена была завышена в два раза. Разницу между фактической и заведомо завышенной документальной стоимостью в сумме более Br3,4 тыс. обвиняемые присвоили.

Кроме того, директор частного предприятия передал следствию подложные документы о том, что его фирма ранее приобрела это стригальное и заточное оборудование.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество в общей сумме более Br13,8 тыс. наложен арест.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-