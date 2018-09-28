28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске во дворе автомобиль сбил ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Инцидент произошел 27 сентября около 17.55. Водитель легковушки "Ауди 100" двигался по дворовой территории по ул.Чкалова и сбил перебегавшую дорогу 9-летнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения, его госпитализировали.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). Назначены необходимые экспертизы.
Для установления всех обстоятельств происшествия, а также свидетелей и очевидцев ДТП следователи просят располагающих соответствующей информацией сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033)399-80-44 (круглосуточно).-0-
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