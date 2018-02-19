19 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске выясняют обстоятельства убийства 29-летней гражданки Бангладеш, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Задержанному по подозрению в убийстве иностранной гражданки предъявлено обвинение.

Как рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова, информация об исчезновении временно проживающей в Витебске 29-летней гражданки Народной Республики Бангладеш поступила в Первомайский РОВД 8 февраля от ее земляка. Для установления местонахождения пропавшей следственно-оперативная группа осмотрела место ее проживания, установила круг лиц, с которыми женщина общалась, изучила записи с камер видеонаблюдения.

Во время оперативно-разыскных мероприятий уже 10 февраля оперативникам удалось установить, что к исчезновению женщины причастен 34-летний гражданин Турции. Он указал сотрудникам милиции, что спрятал тело в канализационной трубе в овраге на территории Первомайского района Витебска.

Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 УК Беларуси (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место обнаружения тела, провела тщательный осмотр и необходимые следственные действия. При осмотре с участием экспертов следователи зафиксировали обстановку на месте происшествия, изъяли следы и вещественные доказательства. Назначены судебно-биологические, медико-криминалистические, дактилоскопические, трасологические и иные экспертизы, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

Как проинформировала официальный представитель управления Анна Барышникова, экспертами установлено, что смерть женщины наступила от механической асфиксии вследствие закрытия отверстия рта и носа. "Выводы судебно-химической экспертизы показали, что убитая незадолго до наступления смерти алкоголь не употребляла и в момент наступлении смерти была абсолютно трезва", - отметила Анна Барышникова.

Следствием предъявлено обвинение гражданину Турции по п.6 ч.2 ст.139 УК. Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют обстоятельства совершенного преступления.-0-