20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске вынесен приговор водителю мусоровоза, насмерть сбившего пенсионера во дворах, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Витебска Евгений Козырев.

Наезд был совершен утром в октябре 2017 года. Водитель мусоровоза с 30-летним стажем вождения при движении задним ходом не заметил находившегося в опасной зоне пенсионера и сбил его. Несмотря на низкую скорость (4 км/ч), от полученных телесных повреждений мужчина 1928 года рождения скончался в больнице.

Решением суда фигурант дела приговорен по ч.2 ст.317 УК к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год, 100 часам общественно полезных работ и лишен права управлять различными видами транспорта на два года. "При определении наказания суд учел, что ранее виновник ДТП не привлекался к уголовной ответственности, хотя уже имел административные протоколы за нарушения при движении задним ходом. Кроме того, он полностью признал свою вину и получил прощение супруги погибшего", - отметил Евгений Козырев.-0-