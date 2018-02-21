21 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске за разбой задержан гражданин Узбекистана, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Поздно вечером 19 февраля мужчина напал на местную жительницу и с применением насилия похитил сумку. О случившемся женщина смогла оперативно сообщить в милицию по мобильному телефону. Нападавший был задержан по горячим следам при попытке избавиться от вещественных доказательств.
Злоумышленник является неработающим гражданином Узбекистана, имеющим разрешение на временное проживание в Беларуси. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК Беларуси за разбой.-0-
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