21 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске за разбой задержан гражданин Узбекистана, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Поздно вечером 19 февраля мужчина напал на местную жительницу и с применением насилия похитил сумку. О случившемся женщина смогла оперативно сообщить в милицию по мобильному телефону. Нападавший был задержан по горячим следам при попытке избавиться от вещественных доказательств.

Злоумышленник является неработающим гражданином Узбекистана, имеющим разрешение на временное проживание в Беларуси. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК Беларуси за разбой.-0-