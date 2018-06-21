21 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске задержали микроавтобус с более чем 60 тыс. пачек сигарет, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Во время оперативно-разыскной деятельности 20 июня сотрудниками милиции возле дома №11 по проспекту Строителей задержан автомобиль "Ивеко Турбо Дейли". Им управлял мужчина 1971 года рождения.

"Он перевозил 62,5 тыс. пачек сигарет на общую сумму Br57,5 тыс., принадлежащих неработающему жителю Минска 1992 года рождения", - сказал Виталий Сапроненко.

Груз изъят. Проводится проверка.-0-