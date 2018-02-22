В Витебске задержали продавца психотропов

22 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Задержан житель Витебска, занимающийся сбытом психотропных таблеток. Информация об этом размещена на официальном сайте УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Мужчина 1985 года рождения задержан сотрудниками подразделения по наркоконтролю Октябрьского РОВД во время оперативно-разыскных мероприятий. Витебчанин занимался распространением таблеток, которые содержат в своем составе опасное психотропное вещество - трамадол.

Правоохранители располагают информацией о том, что задержанный вел противоправную деятельность, связанную со сбытом опасных психотропов, с октября 2017 года по февраль 2018-го. Всего из незаконного оборота изъято более полусотни таблеток общей массой 9,6 г.

Витебский ГОСК возбудил уголовное дело по ч.2 и 3 ст. 328 УК. Наказание по этой статье - лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. -0-