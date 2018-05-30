В Витебске задержали закладчика психотропов

30 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске задержан закладчик психотропов, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Утром 29 мая во время международной антинаркотической операции "Канал - Кордон" сотрудники правоохранительных органов задержали неработающего жителя Чашникского района 1986 года рождения. В Витебске мужчина возле многоквартирного жилого дома №19 к.4 по ул.П.Бровки, а также в его подъездах оборудовал тайники, в которые делал закладки наркотических веществ. При задержании из тайников изъято 17 полимерных запаянных пакетов с особо опасным психотропным веществом Альфа-PVP общей массой 10,21 г. Наркотики злоумышленник сбывал через интернет-магазин. Деятельность последнего пресечена.

За незаконный оборот наркотиков в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси.-0-