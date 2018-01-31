В Витебске задержана группа закладчиков психотропов

31 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске задержана организованная группа закладчиков психотропов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Сергей Зубец.

В поле зрения оперативников группа молодых людей 19, 22 и 23 лет попала в конце прошлого года. Жители районного агрогородка сняли квартиру в Витебске, нигде не работали, сами являлись потребителями наркотиков. В снимаемой квартире они проживали, а также хранили и фасовали для дальнейшей реализации психотропное вещество. Особо опасный синтетический наркотик альфа PVP злоумышленники распространяли методом закладки, а клиентов искали в интернете.

Закладчики были задержаны сотрудниками управления по наркоконтролю во взаимодействии с полоцкими коллегами при силовой поддержке ОМОНа. В ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции изъяли более 150 г наркотика, что составляет свыше 1,5 тыс. разовых доз общей стоимостью более Br22,5 тыс. В Орше и Новополоцке правоохранители изъяли более 40 закладок. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.328 УК.-0-