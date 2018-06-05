В Витебске задержаны подозреваемые в краже туй, высаженных на городском субботнике

5 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД Витебска задержали местного жителя, подозреваемого в хищении декоративных туй с Московского проспекта и улицы Чкалова, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий по фактам краж деревьев были установлены приметы предполагаемого преступника. Чтобы установить личность вора, сотрудники милиции отработали прилегающую территорию к месту кражи, опросили несколько сотен граждан, проживающих поблизости. В итоге правоохранители вышли на мужчину 1978 года рождения и задержали его.

Житель Витебска не отрицал свою причастность к краже деревьев и признался, что в тот момент был пьян. Оперативники выяснили, что туи по улице Чкалова он украл вместе с напарником 1990 года рождения, который также задержан. 27-летний мужчина сбывал туи в микрорайоне Билево по цене значительно ниже рыночной. Известно, что пять деревьев он продал водителю такси.

В настоящее время в отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч.1 УК Беларуси. Все обстоятельства преступления, а также лица, купившие похищенные деревья, устанавливаются в ходе дальнейшего расследования. Задержанный был ранее судим за кражу и невыплату алиментов.

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, которые приобрели туи в конце мая - начале июня с рук по незначительной цене, добровольно обратиться в Первомайский РОВД.

В Витебске с 23 мая по 2 июня пропали около полусотни шаровидных туй от домов №13 к. 1 по Московскому проспекту и №1/17 по улице Чкалова. Деревья были высажены на городском субботнике. Их кража приобрела широкий общественный резонанс.-0-