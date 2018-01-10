В Витебске завели уголовное дело на водителя, сбившего насмерть пожилую женщину

10 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который вчера вечером насмерть сбил пожилую женщину в Витебске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

"В отношении 25-летнего водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК Беларуси. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По предварительной информации, водитель был трезв, у него взяты биоанализы", - пояснила Светлана Сахарова.

Следственное управление УСК выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что 9 января в 18.54 житель Витебска управлял личным автомобилем Audi 80 и двигался по улице К.Маркса. В районе дома №14/1 при проезде нерегулируемого пешеходного перехода мужчина совершил наезд на 73-летнюю женщину, в результате которого от полученных телесных повреждений она скончалась на месте аварии.

Для установления точного места наезда на пострадавшую и обстоятельств ДТП следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями аварии, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399-80-44 (круглосуточно).-0-