В Витебске женщина на глазах у дочери выбросила собаку с восьмого этажа

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске женщина на глазах у дочери выбросила собаку с балкона восьмого этажа. Соответствующая информация размещена на сайте УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о случившемся поступило 26 ноября в 00:30 в дежурную службу Первомайского РОВД.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила возле дома №32 по ул. Чкалова лежащую на земле собаку с признаками падения с высоты.
Опрос очевидцев и жителей дома позволил сотрудникам установить картину произошедшего: "Предварительно установлено, что собака проживала в семье с июня 2017 года. В момент совершения правонарушения 35-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Гнев хозяйки вызвало поведение собаки, которая сходила в туалет в квартире. Соседи слышали, как ее дочь кричала и просила не бросать собаку".
Материалы, собранные по данному факту, направлены в городской отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Учитывая факт, что свидетелем происшествия стала 11-летняя дочь хозяйки квартиры, информация будет передана заинтересованным субъектам профилактики.-0-
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