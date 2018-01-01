В Витебской области в новогоднюю ночь 4 человека пострадали от взрыва петард

1 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в новогоднюю ночь четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали от взрыва пиротехники, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В Лепельском районе около трех часов ночи в больнице оказался 39-летний неработающий житель райцентра. Будучи пьяным, он поджег петарду, которая разорвалась в руке у мужчины. В итоге он получил термический ожог лица 2-3-й степени и контузию левого глаза тяжелой степени.

В Поставском районе около 23.00 31 декабря травму получил неработающий 36-летний житель деревни Норковичи. Разорвавшаяся в руке петарда травмировала ему несколько пальцев руки. Мужчина также был пьян.

В горпоселке Шарковщина около 21.00 31 декабря во дворе дома своей бабушки 14-летний учащийся из Минска получил травмы при взрыве петарды. После того, как медики обработали ссадины и кровоподтеки кисти парня, он был отпущен домой.

В Новополоцке 1 января около 2.00 неудачно взорвал петарду в своей квартире неработающий 53-летний мужчина. Итогом стала рваная рана одного пальца и травматическая ампутация фаланги другого.

В УВД подчеркнули, что все происшествия случились вне мест проведения массовых мероприятий.-0-