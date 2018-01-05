В Витебской области за нарушение запрета на реализацию продукции оштрафованы три субъекта хозяйствования

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области привлек трех субъектов хозяйствования к административной ответственности в виде штрафа за нарушение запрета на реализацию продукции, вынесенного органами госнадзора за соблюдением технических регламентов и стандартов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.
Во всех трех делах лица, в отношении которых велся административный процесс, вину признали и пояснили, что не проконтролировали продавцов, которым было дано соответствующее указание. В настоящее время вся запрещенная продукция снята с реализации.
Согласно материалам дел, на одном из рынков Витебска частное торговое предприятие и индивидуальный предприниматель реализовывали опасную молочную продукцию двух наименований (масло сладко-сливочное несоленое и консервы молокосодержащие сгущенные российского производства). Ранее этим субъектам хозяйствования были вручены предписания главного государственного инспектора Витебской области по надзору за соблюдением технических регламентов и государственного метрологического надзора, запрещающие реализацию указанной продукции, а также перечень опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси.
В третьем случае нарушение выявлено в одном из магазинов Витебска. Общество с ограниченной ответственностью "C" предлагало к реализации семь наименований продукции (бельевые изделия для взрослых, чулочно-носочные изделия, головные уборы для детей) без документов об оценке соответствия. До этого директору ООО было направлено предписание о запрете реализации указанной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
Экономический суд Витебской области признал субъекты хозяйствования виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 23.67 КоАП, и оштрафовал индивидуального предпринимателя на 4 базовые величины, частное торговое предприятие на 10 БВ, ООО "С" на 15 БВ. Постановления о наложении административного взыскания не обжаловались и вступили в законную силу.-0-
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