В витебском парке покатился припаркованный грузовик, пострадала женщина

28 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В витебском парке покатился припаркованный грузовик, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел 28 августа. Водитель припарковал недалеко от аттракционов в парке Победителей грузовой автомобиль. Поставил его так, чтобы колеса упирались в бордюр, и пошел по делам. В какой-то момент машина покатилась с места, сломала дерево и въехала в павильон с аттракционом. После столкновения павильон развернуло и ударило им рядом стоящих женщин. Одну из них с телесными повреждениями госпитализировали. Вторая не пострадала.

По факту аварии проводится проверка. Машина была без техосмотра.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома